Ozon опроверг информацию о сбое в системе сервиса

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Интернет-магазин Ozon опроверг информацию о массовом сбое в системе сервиса. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу компании.

Представители Ozon заявили о стабильной работе маркетплейса.

"На сайте и в приложении можно сделать заказ, следить за его статусом в личном кабинете и получить в пункте выдачи, как только он доставлен. Пункты выдачи работают в обычном режиме", – отметили в пресс-службе.

В Ozon добавили, что в преддверии праздников некоторые пункты выдачи заказов могут испытывать нагрузку из-за повышенного спроса.

"Очереди в пунктах выдачи в декабре могут случаться в вечернее время. Чтобы избежать их, мы рекомендуем клиентам приходить за заказами в утреннее и дневное время, когда клиентов в пунктах намного меньше", – посоветовали представители компании.

Ранее в Ozon ответили на жалобы клиентов из-за проблем в логистике. По словам представителей маркетплейса, некоторые задержки в доставке могли произойти из-за длительных распродаж.



Длинные очереди образовались в пунктах выдачи заказов в Москве

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