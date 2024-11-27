Финал чемпионата Москвы по игре Dota 2 пройдет 29 ноября

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Финал чемпионата Москвы по многопользовательской компьютерной игре Dota 2 пройдет 29 ноября на площадке международной выставки игр РЭД ЭКСПО. Об этом сообщается на сайте "Московский киберспорт".

Федерация компьютерного спорта столицы проведет мероприятие при поддержке департамента спорта. В отборочных турнирах участвовали профессиональные игроки и любители, зарегистрировавшиеся на платформе cybermos.ru. За звание самой сильной команды Москвы поборются XSEN Team и AFK30.

По результатам соревнований сформируется сборная, которая представит столицу на чемпионате России по компьютерному спорту в следующем году и в других межрегиональных турнирах 2025 года. Помимо этого, призерам чемпионата Москвы присвоят спортивные разряды.

Ранее москвичи стали чемпионами на завершившемся во Владивостоке чемпионате РФ по киберспорту, завоевав две высшие награды в дисциплинах Dota 2 и Starcraft 2. Так, победителем по Dota 2 стала команда Cybermos. Bald Dynasty, которая одержала верх в финале над соперниками из Челябинской области по итогам трех карт.

Соревнования по Starcraft 2 выиграл чемпион Московской студенческой киберспортивной лиги Илья Потапов. Он одолел соперника из Краснодарского края.