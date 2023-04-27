В Rutube заявили, что не планируют инвестировать в развитие 30 миллиардов рублей

Фото: ТАСС/Zuma

Российский видеохостинг Rutube, принадлежащий "Газпром-медиа холдингу", не собирается тратить 30 миллиардов рублей на развитие инфраструктуры, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

"Таких планов на закупку серверов ни у платформы Rutube, ни у "Газпром-медиа холдинга" не существует", – заявили в видеохостинге.

Ранее "Коммерсант" сообщил, что Rutube запрашивал у "Газпром-медиа холдинга" 50–55 миллиардов рублей с целью догнать YouTube по развитию инфраструктуры. Как написала газета, видеохостингу выделили только 30 миллиардов.

До этого основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявлял о блокировкt YouTube в ближайшее время. Он назвал пользующихся сервисом россиян "предателями страны". Пригожин допустил, что после запрета часть пользователей платформы перейдет на Rutube.