Платформа Ask.fm объявила о закрытии с 1 декабря

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Платформа Ask.fm прекратит работу с 1 декабря 2024 года, говорится на сайте сервиса анонимных вопросов.

"После захватывающего путешествия, длившегося более 10 лет, мы должны объявить о его завершении. К сожалению, наша платформа больше не отвечает потребностям современных пользователей социальных сетей. Спасибо всем, кто интересовался вопросами и смело давал искренние ответы", – сказано в сообщении.

Отмечается, что регистрация новых пользователей на Ask.fm была приостановлена еще 24 октября.

Ранее официально прекратил работу мессенджер ICQ. Последнее масштабное обновление сервиса было проведено в 2020 году – на фоне самоизоляции из-за пандемии коронавирусной инфекции. В 2022 году в России планировали перезапустить ICQ. Однако в мае 2024 года стало известно о закрытии мессенджера.