Отечественный бренд телефонов ушел из РФ в Эстонию

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Бренд смартфонов и кнопочных телефонов китайской сборки Inoi, ранее базировавшийся в России, покидает страну и позиционирует себя как эстонский. Об этом сообщает газета "Коммерсант".

Компания ООО "Иной" принадлежит бывшему совладельцу IT-дистрибутора VVP Group Сергею Фомину. Представитель бренда отказался от комментариев по ситуации, сославшись на то, что организация "не дает комментарии в РФ, поскольку она эстонская".

С официального сайта производителя исчезли ранее размещенные флаги России и Белоруссии, вместо них используется флаг СНГ. При этом сами смартфоны Inoi по-прежнему доступны для заказа в российских магазинах электроники.

Также на официальном сайте VVP Group исчезла информация о представительстве в России. Открыть можно только страницу Казахстана и Узбекистана.

Под брендом Inoi в 2017 году был создан первый смартфон на российской ОС Sailfish Mobile (позже переименована в "Аврора"). Впоследствии смартфоны компании были переведены на Android.

Летом стало известно, что от бизнеса в России отказалась американская компания Xsolla. При этом создана она была в 2005 году в Перми разработчиком Александром Агапитовым, а в 2010 году сменила представительство.

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