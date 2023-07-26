Компания Маска забрала учетную запись в Twitter и не заплатила ее владельцу – СМИ

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Компания X Corp., принадлежащая американскому предпринимателю и владельцу социальной сети Twitter Илону Маску, присвоила права на владение учетной записью @x в соцсети и не уведомила об этом ее создателя. Об этом сообщает газета The Daily Telegraph.

Как отмечает издание, аккаунт с данным именем был создан в 2017 году фотографом из Сан-Франциско Джином Хваном. Он рассказал, что 25 июля получил письмо, в котором компания уведомила его, что его аккаунт переходит в собственность X Corp.

"Они фактически просто забрали его, я так и знал, что это может произойти", – отметил он.

Хван добавил, что готов был к продаже аккаунта, если бы такое предложение ему поступило.

Согласно оценкам газеты, стоимость учетных записей в социальной сети, которые состоят из одного символа, могут достигать порядка 50 тысяч долларов. Издание также напомнило, что пользователи Тwitter не имеют юридических прав на свои страницы, однако их аккаунты могут быть изъяты только в случае нарушения авторских прав, что прописано в политике компании.

24 июля Маск анонсировал изменение логотипа соцсети с голубой птицы на букву X на черном фоне. Ребрендинг платформы прошел в этот же день, у нее изменилось и название, и логотип. Маск также не исключал, что новый логотип позже может быть доработан.

Он рассказал, что после ребрендинга посты в соцсети будут называться не "твитaми", а "иксaми". Предыдущее название платформы было уместно, когда пользователи публиковали короткие сообщения. Теперь же, по его словам, можно публиковать многочасовые ролики. Он пояснил, что это и стало причиной переименования.



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