В WhatsApp появилась новая функция

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Мессенджер WhatsApp оснастили новой функцией, связанной с работой голосовых сообщений. Об этом сообщает "Российская газета".

После обновления пользователи смогут прослушивать голосовые сообщения в ускоренном режиме. Предусмотрено три режима воспроизведения: обычный, с полуторной скоростью и с ускорением в два раза.

Также в мессенджер добавили новый вид уведомлений. В случае если пользователя упомянули в групповом чате, рядом с названием данной переписки появится значок "@".

В начале мая Роскомнадзор предупредил российских пользователей WhatsApp о возможной угрозе для их персональных данных. В ведомстве напомнили, что приложение передает информацию о клиентах компании Facebook.