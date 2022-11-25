"Яндекс" начал борьбу с фейковыми скидками

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

"Яндекс" начал проверять скидки на предмет намеренного завышения цен продавцами перед распродажей, благодаря чему в поиске по товарам будет отображаться фактическое снижение их стоимости. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию.

"Яндекс" начал проверять скидки в поиске по товарам. Теперь пользователи увидят информацию о скидке только в том случае, если цена по акции в магазине действительно ниже, чем обычно", – говорится в релизе.

Отмечается, что проверку скидок осуществляет специальный алгоритм, который анализирует изменение цен в магазине за последние два месяца.

"Если продавец не завышал цены перед распродажей, чтобы скидка казалась больше, она появится в карточке товара", – пояснили в "Яндексе".

Теперь в поиске по товарам рядом со скидкой будет указано, что она прошла проверку и на сколько процентов снизилась цена. Кроме того, потребители смогут воспользоваться новым фильтром "Проверенные скидки", при активизации которого будут отображаться только товары со сниженной ценой.

Ранее Роспотребнадзор дал советы покупателям, которые планируют приобрести товары в интернете в "черную пятницу". Так, в первую очередь необходимо проверить цену на товар со скидкой у других продавцов. Кроме того, слишком низкая цена может свидетельствовать о продаже фальсификата или контрафактного товара, указали в ведомстве.

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