В Японии планируют выпустить стиральную машину для людей

Фото: Science Co. Ltd.

Японская компания Science планирует начать выпускать стиральные машины для людей. Об этом сообщает Oddity Central.

Представители компании рассказали, что устройство поступит в продажу в 2025 году. По данным разработчиков, машина будет очищать, массировать и сушить человека с помощью ультразвука. Планируется, что процесс займет не более 15 минут.

Искусственный интеллект с помощью различных датчиков поможет потребителю узнать полную информацию о своем теле и создать комфортную атмосферу.

При этом целью проекта является не только очищение. В компании добавили, что устройство предоставит лечебное пространство, где можно будет отдохнуть под звуки успокаивающей музыки и видеоряда, показанного на дисплеях внутри машины.

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