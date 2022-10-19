iPad 10-го поколения лишился разъема для наушников

Фото: YouTube/Apple

Из нового iPad 10-го поколения пропал разъем mini-Jack для наушников. Изменение заметили редакторы портала Apple Insider.

Там напомнили, что к прошлым версиям планшета можно было подключить проводные наушники напрямую. Теперь же владельцам устройств придется пользоваться переходником с USB Type-C или беспроводными наушниками.

Впервые Apple отказалась от использования 3,5-миллиметрового разъема в 2015 году с выходом iPhone 7. Эксперты уверены, что компания сделала это умышленно, поскольку теперь является одним из лидеров на рынке беспроводных наушников.

Новые iPad и iPad Pro были представлены во вторник, 18 октября. Специальной презентации при этом не проводилось – устройства просто появились на сайте компании.

Наибольшие изменения претерпел базовый iPad. Теперь он оснащен безрамочным 10,9-дюймовым дисплеем. Также планшет лишился физической кнопки Home, в которую на прошлых моделях был встроен сканер отпечатков пальцев.



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