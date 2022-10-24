В YouTube обновят дизайн и плеер на всех устройствах

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Американская компания Google заявила, что в скором времени на YouTube поменяют дизайн и плеер. Об этом информирует издание The Verge.

Сначала в видеохостинге изменят плеер. После обновления во время перемотки видео на линии хронометража создадут точное превью. Благодаря решению пользователям станет удобнее искать нужные моменты в роликах.

Кроме того, после обновления можно будет приближать видео, растягивая картинку как фото на смартфоне. Новую функцию назовут pinch-to-zoom.

На платформе также сделают "динамическую выборку цвета". Функция позволит интерфейсу подстраиваться под доминирующие оттенки ролика. А темная тема на устройствах станет еще темнее.

Все новые функции компания начала внедрять 24 октября. В издании не уточнили, когда именно все обновления распространятся по регионам.

Ранее сообщалось, что в мессенджере WhatsApp для Android появится функция пересылки файлов в другие чаты с сохранением подписи к ним. Речь идет об изображениях, в том числе GIF, видео и различных документах.

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