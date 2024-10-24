Москвичи направили на платформу "Город идей" более 40 тыс фото реализованных предложений

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Москвичи направили на платформу "Город идей" около 40 тысяч фотографий по более 900 реализованным инициативам. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Некоторые предложения горожан оказываются настолько популярными, что бьют рекорды по числу отправленных фотографий. Так, самыми подтверждаемыми стали предложения москвичей в сфере экологии.

Например, идею Анны Михайловой о создании игрового экопространства для детей подтвердили 1 917 кадрами, предложение Наталии Ярлыковой о сооружении экотропы – 1 715 кадрами, а инициативу Дианы Лейкиной об организации мастер-классов по созданию кормушек для птиц – почти 1 200 снимками.

Одними из самых подтверждаемых оказались инициативы об организации интеллектуальных игр для пожилых горожан, танцевальных курсов на крышах, праздничного концерта ко Дню города в парке, а также зоны для игр в Ломоносовском районе и занятий по ораторскому искусству. При этом самыми популярными темами для инициатив стали "Благоустройство дворов" и "Благоустройство парков".

Ранее Сергей Собянин рассказал, что за 10 лет работы платформы к ней присоединились свыше полумиллиона активных и неравнодушных жителей столицы.

По его словам, именно благодаря поддержке москвичей в Некрасовке появился Дворец спорта с бассейном и катком, в сквере по улице Юности открылись модульный скейт-парк, волейбольное поле и столы для игры в пинг-понг и текбол, а на станциях центральных диаметров появились кофейни и мини-маркеты.

