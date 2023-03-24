"МегаФон" лидирует среди операторов связи по количеству обслуживаемых M2M сим-карт

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Операторы Big4 в 2022 году обслуживали 35,5 миллиона корпоративных сим-карт M2M (Machine-to-Machine), что на 20% больше, чем годом ранее, говорится в исследовании Telecom Daily.

Эксперты прогнозируют дальнейший рост – ожидается, что по итогам 2023 года число таких сим-карт увеличится на 11% и будет почти вдвое больше, чем в конце 2019 года. В денежном выражении этот сегмент вырос за год на 24%.

Согласно исследованию, лидером среди операторов связи по количеству обслуживаемых M2M сим-карт за прошедший год стала компания "МегаФон". Оператор удерживает лидерство на рынке IoT и по количеству сим-карт, и по выручке – оператор обслуживает 43% всех М2М сим-карт в России, на них приходится 40% рынка в денежном выражении.

"Рынок IoT находится в фазе активного роста. Наши комплексные технологические решения позволили нам в 2022 году подключить на 25% больше IoT сим-карт, чем в 2021 году, и сохранить свое лидерство в этом сегменте. Один из факторов роста – активная цифровизация в различных сферах, например в транспорте, ЖКХ, энергетике и других", – отметила директор по развитию корпоративного бизнеса "МегаФона" Наталья Талдыкина.

По словам экспертов, наиболее востребованы технологии IoT в энергетике и ЖКХ (37%), промышленности (16%), транспорте (15%), недвижимости (13%), ретейле (11%). Бизнес использует 87% М2М сим-карт, еще 13% приходится на госпроекты.

Ранее сообщалось, что "МегаФон" улучшил качество связи в Люберцах – городе с самой высокой плотностью населения в Московской области. На существующие базовые станции специалисты установили дополнительные антенны с широкой диаграммой направленности для улучшения сигнала в жилом массиве. В частности, на самых высоких этажах зданий.

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