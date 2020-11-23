Приложение "Помощник ОСАГО" начало работать на всей территории РФ

11:57
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Мобильное приложение "Помощник ОСАГО" начало работать на всей территории России, сообщает пресс-служба Российского союза автостраховщиков (РСА).
Расширить работу приложения на всю страну решили по итогам успешного тестирования в пяти регионах – Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Татарстане.
В приложении появятся новые функции. В частности, можно будет оформлять электронные документы о ДТП даже при наличии разногласий у водителей. Помимо этого, станет возможным оформлять электронные документы о ДТП с участием транспортных средств, принадлежащих юридическим лицам.
Президент Российского союза автостраховщиков Игорь Юргенс заявил, что приложение заработает на всей территории РФ именно тогда, когда задача сокращения количества визитов в офисы страховых компаний особенно актуальна из-за коронавируса.
Мобильное приложение "Помощник ОСАГО" запустили 1 ноября 2019 года в пяти пилотных регионах. Работа сервиса в этих регионах признана успешной.
В августе 2020 года работа приложения претерпела изменения. В частности, более удобной стала форма для создания электронного извещения о ДТП. Кроме того, через приложение можно проверить свой коэффициент "бонус-малус".
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