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Москва 24

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Технологии

23 августа, 22:37

Утвержден перечень приложений для обязательной предустановки на гаджеты с 2023 года

технологии

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об утверждении перечня приложений и программ для обязательной предустановки на смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры Smart TV с 2023 года. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Утвердить прилагаемый перечень программ для электронных вычислительных машин, странами происхождения которых являются РФ или другие государства – члены Евразийского экономического союза, которые должны быть предварительно установлены на отдельные виды технически сложных товаров в 2023 году", – следует из распоряжения.

Уточняется, что следующие приложения должны быть предустановлены на гаджеты:

  • "Яндекс";
  • "Яндекс Браузер";
  • "Яндекс Карты";
  • "Почта Mail.ru";
  • "Яндекс Диск";
  • ICQ;
  • 2ГИС;
  • Антивирус Kaspersky Free;
  • "МойОфис Документы";
  • Голосовой помощник "Маруся";
  • "ВКонтакте";
  • OK Live;
  • "Одноклассники";
  • Новости Mail.ru;
  • "ЛитРес";
  • Госуслуги;
  • Mir Pay;
  • AppList.

Кроме того, на компьютеры будут предустанавливаться "Яндекс Браузер", "МойОфис", Kaspersky Free. А на Smart TV – "Яндекс", Rutube, VK Video, Ivi, приложение Первого канала, НТВ, Premier, "КиноПоиск", Wink, Okko, "Смотрим", More TV, Start.

Документ также предусматривает использование поисковой системы "Яндекс" в качестве поисковой системы по умолчанию.

Распоряжение вступает в силу с 1 января 2023 года.

Ранее сообщалось о планах включить отечественный магазин приложений RuStore от VK и Минцифры РФ в перечень обязательных приложений для предустановки программ на технические устройства в России.

При этом предустановка приложения на смартфон касается только устройств на платформе Android.

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