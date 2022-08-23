Утвержден перечень приложений для обязательной предустановки на гаджеты с 2023 года

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об утверждении перечня приложений и программ для обязательной предустановки на смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры Smart TV с 2023 года. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Утвердить прилагаемый перечень программ для электронных вычислительных машин, странами происхождения которых являются РФ или другие государства – члены Евразийского экономического союза, которые должны быть предварительно установлены на отдельные виды технически сложных товаров в 2023 году", – следует из распоряжения.

Уточняется, что следующие приложения должны быть предустановлены на гаджеты:



"Яндекс";

"Яндекс Браузер";

"Яндекс Карты";

"Почта Mail.ru";

"Яндекс Диск";

ICQ;

2ГИС;

Антивирус Kaspersky Free;

"МойОфис Документы";

Голосовой помощник "Маруся";

"ВКонтакте";

OK Live;

"Одноклассники";

Новости Mail.ru;

"ЛитРес";

Госуслуги;

Mir Pay;

AppList.

Кроме того, на компьютеры будут предустанавливаться "Яндекс Браузер", "МойОфис", Kaspersky Free. А на Smart TV – "Яндекс", Rutube, VK Video, Ivi, приложение Первого канала, НТВ, Premier, "КиноПоиск", Wink, Okko, "Смотрим", More TV, Start.

Документ также предусматривает использование поисковой системы "Яндекс" в качестве поисковой системы по умолчанию.

Распоряжение вступает в силу с 1 января 2023 года.

Ранее сообщалось о планах включить отечественный магазин приложений RuStore от VK и Минцифры РФ в перечень обязательных приложений для предустановки программ на технические устройства в России.

При этом предустановка приложения на смартфон касается только устройств на платформе Android.