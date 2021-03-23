Telegram привлек больше миллиарда долларов от продажи облигаций

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Мессенджер Telegram привлек больше миллиарда долларов после продажи облигаций ряду крупнейших инвесторов со всего мира. Об этом сообщил основатель сервиса Павел Дуров.

"Я рад сообщить, что Telegram собрал более одного миллиарда долларов, продав облигации некоторым из крупных и наиболее грамотных инвесторов со всего мира", – написал Дуров.

Он также отметил, что благодаря этим деньгам глобальный рост сервиса продолжится, сохраняя независимость и ценности создателя. Кроме того, полученные деньги будут "подписывать" стратегию монетизации мессенджера, анонсированную раньше.

Ранее Дуров назвал главный фактор успеха Telegram. Он заявил, что защита конфиденциальности пользователей позволила мессенджеру стать самым скачиваемым приложением в мире.

Также, по словам программиста, чтобы добиться успеха в любой области, следует оставаться верным своим ценностям и прилагать целенаправленные усилия в течение длительного периода времени.