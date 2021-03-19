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Технологии

15:52

Telegram запустил голосовые чаты

технологии

Фото: depositphotos/prykhodov

Telegram представил новое обновление, благодаря которому в приложении расширили функционал голосовых чатов. Об этом сообщается на официальном сайте мессенджера.

Изначально голосовые чаты были доступны только в группах, однако теперь работают и в каналах. Они не имеют ограничений на количество участников.

Кроме того, Telegram предлагает пользователям сохранять записи эфиров. Участники голосового чата будут видеть, что ведется запись, по красной точке рядом с названием.

Слушатели эфира смогут также выступить спикерами. Для этого необходимо нажать кнопку, которая имитирует поднятие руки. Кроме того, разрешается участвовать в чате от имени канала, если у пользователя таковой есть.

Администраторы публичных групп и каналов смогут создавать пригласительные ссылки напрямую в голосовой чат. Для эфира можно выбрать название и обозначить тему обсуждения.

В Telegram также рассказали о таких нововведениях, как запрет на пересылку сообщений, возможность перезапустить длинные голосовые сообщения с места, на котором воспроизведение было остановлено. Пользователи на Android также получили расширенный функционал жестового управления.

В конце февраля стало известно, что в Telegram появилась функция удаления сообщений в любом чате. Подобная опция будет работать в автоматическом режиме через 24 часа или через семь дней после отправки.

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