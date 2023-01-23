Платформой для хранения электронных документов россиян может стать сервис госуслуг – СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В настоящее время в России в электронном виде оформляются больничные листы, трудовые книжки и другие документы, сообщает Life.ru.

Одними из самых востребованных электронных документов являются водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС). По словам управляющего партнера ЮК "Мокров и партнеры" Александра Мокрова, использование электронных документов удобно как водителю, так и сотрудникам Госавтоинспекции. Он напомнил, что документы водителя хранятся в приложении "Госуслуги Авто".

При этом паспорт гражданина России как самый главный документ в РФ все еще не планируют переводить в электронный формат. По словам ведущего финансового эксперта компании "Аналитика онлайн" Глеба Задоя, смысла в замене бумажного документа на пластиковую карточку с чипом нет.

"С технологической точки зрения для Минцифры выгоднее развивать платформу, а не тратить средства на карты", – сказал он.

В связи с цифровизацией документов в РФ появляется вопрос о том, как защитить персональные данные от мошенников. Некоторые эксперты предполагают, что в России, скорее всего, для защиты данных граждан будут применять комплексные решения, а документы хранить на портале госуслуг.

Директор компании FixIT Александр Золотарев объяснил, что специфика портала позволяет защитить данные пользователей от мошенников путем аутентификации и подтверждения учетной записи.

"Даже если высококвалифицированный злоумышленник теоретически сможет войти, то при попытке эксплуатации/обхода средств защиты он получит бан, что не позволит пользоваться документами", – сообщил он.

Чтобы предъявить права или СТС инспектору, необходимо нажать соответствующую кнопку рядом с документом, после чего высветится QR-код. Отсканировав его, сотрудник ГИБДД получит необходимые данные из базы Госавтоинспекции. При этом, несмотря на цифровизацию водительских документов, сотрудники ГИБДД настоятельно рекомендовали владельцам транспортных средств иметь при себе оригиналы документов.



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