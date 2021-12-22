iPhone могут оказаться в зоне риска из-за предполагаемого запрета импорта в РФ

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
iPhone могут оказаться в зоне риска из-за предполагаемого ограничения импорта смартфонов в Россию из США. Такое мнение высказала вице-президент Центра стратегических разработок Татьяна Радченко в беседе с РИА Новости.
По ее словам, в 2021 году на смартфоны Apple приходится примерно 13% доли российского рынка.
"При этом сама сборка аппаратов, поступающих на российский рынок, производится в Китае, в связи с чем они могут не подпасть под действие мер США", – добавила Радченко.
При этом она подчеркнула, что реальные последствия для РФ будут зависеть от тех ограничительных инструментов, которые выберут США.
Ранее СМИ сообщили, что Соединенные Штаты изучают меры контроля экспорта в отношении России в случае возможного вторжения на Украину.
Речь идет об ограничении импорта смартфонов, а также авиа- и автозапчастей. Уточняется, что комплекс мер будет вынесен на обсуждение на встрече чиновников США высокого ранга.
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