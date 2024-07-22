Спрос на онлайн-сервисы для ведения бизнеса вырос в 1,7 раза

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

За период с января по июнь 2024 года спрос на онлайн-сервисы на портале ГБУ "Малый бизнес Москвы" (МБМ) вырос в 1,7 раза в сравнении с показателями того же периода прошлого года, сообщает портал мэра и правительства столицы.

Глава департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Кристина Кострома рассказала, что по итогам прошедших шести месяцев предприниматели воспользовались онлайн-сервисами МБМ более 78 тысяч раз.

"Востребованность цифровых услуг связана с растущим спросом на дистанционное решение бизнес-задач, а также с увеличением количества малых и средних предприятий. Многие из них становятся пользователями сервисов на портале МБМ", – отметила глава ведомства.

Вместе с тем с начала 2024 года более 28 тысяч пользователей портала МБМ обратились к онлайн-сервису "Законодательный бизнес-дайджест". Таким образом, оказался превышен показатель первого полугодия 2023 года. Число воспользовавшихся сервисом предпринимателей выросло в 12 раз.

С его помощью бизнесмены могут узнать о важных правовых новостях, которые касаются их деятельности. Кроме того, в дайджесте представлена информация о принятых нормативных актах и законопроектах и разъяснения различных ведомств по правовым вопросам. Для удобства пользователей в онлайн-сервисе была создана возможность подписаться на еженедельные уведомления. Так предприниматели могут не пропустить значимые для них изменения в российском законодательстве.

На этом фоне количество обращений к онлайн-сервису "Проверь законность вывески" в первом полугодии 2024 года увеличилось вдвое по сравнению с тем же периодом прошлого года. Благодаря этому сервису предприниматели проверили адреса размещения вывесок более 18 тысяч раз.

Также сервис дает пользователям возможность подписаться на уведомления о нарушении. Так, если оно будет выявлено по адресу размещения информационной конструкции, письмо об этом сразу поступит на электронную почту бизнесмена.

В пятерку наиболее востребованных онлайн-сервисов МБМ также вошли "Проверка контрагентов", "Подготовка налоговой декларации по УСН" и "Бизнес-боксы".

В общей сложности на портале доступны более 35 бесплатных онлайн-сервисов, которые позволяют предпринимателям находить решения различных задач. Бизнесмены могут переходить на патентную систему налогообложения, записываться в бесплатный коворкинг, заниматься подготовкой финансовой модели или оценить потенциал площадки.

Также пользователи могут получить бесплатные консультации по вопросам ведения бизнеса в Москве. Предпринимателям доступны индивидуальные рекомендации по вопросам, связанным с развитием социальных сетей, настройкой рекламных кампаний, составлением коммерческих предложений и многое другое.

Между тем за первые шесть месяцев 2024 года столичные заказчики закупили у малых предпринимателей товары и услуги на общую сумму более 317 миллиардов рублей. Данный показатель на 32% превысил прошлогодний уровень того же периода.