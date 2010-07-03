Врач рассказала о пользе приложения FaceApp

Врач-гериатр Ольга Ткачева заявила РИА Новости, что приложение FaceApp, которое позволяет увидеть по фото свою внешность в старости, может мотивировать людей вести здоровый образ жизни.
При этом она подчеркнула, что "состаренные" фото не могут быть абсолютно достоверны, так как "скорость старения очень вариационная". По ее словам, старение определяется генетикой только на 20 процентов, все остальное – внешние факторы.
"Абсолютно точно определить, как будет человек выглядеть через 30 лет, довольно сложно, потому что все зависит и от того, где он живет, как живет, здоров ли он, как он питается, курит ли он", – сказала эксперт.
FaceApp назвали угрозой национальной безопасности США
Разработчиком FaceApp является команда Wireless Lab из Санкт-Петербурга. В приложении нейронная сеть анализирует закономерности во внешности людей, после чего создает новые изображения, на которых человек выглядит иначе.
Лидер демократической партии США Чак Шумер ранее назвал FaceApp "угрозой национальной безопасности", так как с помощью программы якобы идет утечка личных данных миллионов американцев во враждебную иностранную державу.
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