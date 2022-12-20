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В Госдуме предложили разработать национальный VPN-сервис для зарубежных стран, где заблокирован доступ к российским ресурсам. С этим предложением выступил в ходе заседания зампредседатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиями и связи Антон Горелкин ("Единая Россия").

"Параллельно нужно запускать процессы, которые приведут к тому, что у наших граждан появится достойная альтернатива. Другими словами – не запрещать, а замещать. Иначе выигрывать любые информационные войны нам будет непросто", – сказал Горелкин.

По мнению зампредседателя комитета, создание национального VPN-сервиса является одним из условий победы в информационных войнах. С помощью VPN-сервиса жители зарубежных стран смогут получить доступ к российским ресурсам, многие из которых заблокированы недружественными странами.

Горелкин добавил, что американцы занимаются финансированием ряда VPN-сервисов, распространяющих фейки и дезинформацию, нацеленные на российских пользователей. В связи с этим необходимо дать ответные действия, считает политик. Горелкин сказал, что с задачей разработки VPN-сервиса могут справиться патриотически настроенные российские компании, а Минцифры может стать драйвером процесса.

Ранее сообщалось, что аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин рекомендовал пользоваться VPN-сервисами, поскольку они способны защитить персональные данные. Эксперт отметил, что в настоящее время в России снизилось количество людей, которые используют VPN.

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