Аналитик объяснил, почему нужно пользоваться VPN-сервисами

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Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин рассказал россиянам, почему нужно пользоваться VPN-сервисами. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

Эксперт отметил, что в настоящее время в России снизилось количество людей, которые используют VPN. Об этом ранее сообщил и министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев, добавив, что показатели вернулись к мартовским.

"У нас на пике доля пользующихся VPN от всех пользователей интернета составляла от силы 15%, сегодня она сократилась до 12", – уточнил Муртазин.

Однако аналитик рекомендовал пользоваться такими сервисами, поскольку они способны защитить персональные данные.

"За нами следят со всех сторон. Частично защитить свои данные может помочь VPN. <...> Защищать свои данные – это как чистить зубы, то же самое. Это нужно делать", – подчеркнул он.

Ранее киберэксперт Валерий Степанов рассказал, что почти каждое устройство и приложение является инструментом для отслеживания геолокации пользователя. Для того чтобы обезопасить смартфон от сбора метаданных, следует ограничить доступ к информации о месте нахождения.

В свою очередь, специалист Зак Доффман перечислил приложения, которые необходимо немедленно удалить со своего смартфона. В перечень вошли Cake VPN, Pacific VPN, eVPN, BeatPlayer, QR/Barcode Scanner MAX, Music Player, tooltipnatorlibrary, QRecorder.

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