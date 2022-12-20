Компания Samsung отложила выпуск новых смартфонов – СМИ

Фото: ТАСС/AP/Manu Fernandez

Компания Samsung отложила дату выхода новых флагманских смартфонов, так как там не определились с их стоимостью. Об этом сообщает издание Notebook Check со ссылкой на отчет инсайдера с ником TheGalox_.

Samsung также перенесла презентацию, запланированную на начало 2023 года.

По данным источника, в компании хотят компенсировать расходы на производство Galaxy S22 и вместе с тем установить конкурентную цену. В частности, Galaxy S23 планируют выпустить по цене 799 долларов, Galaxy S23+ – 899 долларов, Galaxy S23 Ultra – 1 199 долларов.

Ранее сообщалось, что браузер Internet Explorer перестанет работать на устройствах с Windows 14 февраля следующего года.

Сначала его отключат на компьютерах с Windows 10, а затем запуск браузера перестанет быть возможен и на устройствах с другими операционными системами.



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