В СФ выступили с инициативой запретить детям до 14 лет пользоваться соцсетями

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Уполномоченный по правам ребенка республики Татарстан Ирина Волынец предложила установить запрет на пользование соцсетями до 14 лет, сообщает "Парламентская газета".

Также, согласно инициативе Волынец, для подростков с 14 до 18 лет предусматривается пользование соцсетями с разрешения родителей.

Ранее эксперт по детской безопасности Дмитрий Качалов рассказал, как уберечь ребенка от опасностей в Сети. По его словам, прежде чем открыть ребенку доступ в Сеть, надо установить на гаджет программу родительского контроля.

Качалов также подчеркивал, что важно следить, чем интересуется ребенок в интернете, в том числе обращать внимание, с кем он дружит в соцсетях.

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