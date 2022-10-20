20 октября, 20:28Технологии
В СФ выступили с инициативой запретить детям до 14 лет пользоваться соцсетями
Фото: depositphotos/IgorVetushko
Уполномоченный по правам ребенка республики Татарстан Ирина Волынец предложила установить запрет на пользование соцсетями до 14 лет, сообщает "Парламентская газета".
Также, согласно инициативе Волынец, для подростков с 14 до 18 лет предусматривается пользование соцсетями с разрешения родителей.
Ранее эксперт по детской безопасности Дмитрий Качалов рассказал, как уберечь ребенка от опасностей в Сети. По его словам, прежде чем открыть ребенку доступ в Сеть, надо установить на гаджет программу родительского контроля.
Качалов также подчеркивал, что важно следить, чем интересуется ребенок в интернете, в том числе обращать внимание, с кем он дружит в соцсетях.
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