На МНПЗ построили автоматизированный терминал для ж/д отгрузки топлива

Фото: портал мэра и правительства Москвы/пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Автоматизированный терминал для железнодорожной отгрузки топлива построили в составе Московского нефтеперерабатывающего завода в рамках модернизации предприятия. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на главу департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского.

"[Терминал] оборудован новейшими комплексами противоаварийной и противопожарной защиты, а также современными технологиями, которые в три раза повысят показатели экологической эффективности и обеспечат герметичную отгрузку топлива. <...> Терминал позволит повысить надежность снабжения рынка топливом", – рассказал Овчинский.

Новый комплекс оборудован устройством улавливания паров, которое позволяет вернуть их в производство и исключает их воздействие на окружающую среду. Кроме того, специальная автоматическая система взвешивания позволяет точно контролировать весь процесс отгрузки топлива. Ожидается, что в сутки терминал сможет обслуживать свыше 100 вагонов-цистерн.

Модернизацию МНПЗ планируется завершить к 2025 году. После этого он станет самым чистым нефтеперерабатывающим предприятием в Европе. К настоящему времени воздействие завода на окружающую среду уже удалось сократить в четыре раза.

"При строительстве новых современных установок мы применяем технологии, направленные на снижение воздействия на окружающую среду и максимальное обеспечение промышленной безопасности", – отметил директор МНПЗ Виталий Зубер.

Ранее глава столичного департамента природопользования Антон Кульбачевский сообщил, что в Москве продолжает снижаться концентрация вредных веществ в воздухе на фоне модернизации общественного транспорта и промышленных предприятий. Он также указал на тот факт, что Москва, где сегодня растут 12,5 миллиона деревьев, опережает крупнейшие мегаполисы мира по площади зеленых территорий.

