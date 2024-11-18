Sky News: британские эксперты создали аватар с голосом короля Ричарда III

Фото: news.sky.com

Британские эксперты создали цифровой аватар с голосом английского короля XV века Ричарда III. Презентация аватара прошла в Йоркском Королевском театре, передает Sky News.

По данным телеканала, для создания голоса Ричарда III были использованы самые современные технологии, благодаря чему он получил йоркширский акцент.

"Над этим с нами 10 лет работали ведущие в своих областях эксперты, так что все было скрупулезно исследовано, тщательно подтверждено, так что вы видите самое точное изображение Ричарда III", – сказала историк Филиппа Лэнгли.

Отмечается, что в работе были задействованы специалисты из разных областей, включая логопедию, стоматологию, судебную психологию и археологию. Голос обрел звучание благодаря профессору-лингвисту Дэвиду Кристалу.

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