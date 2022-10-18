Специалисты опровергли принадлежность распространяемой базы данных порталу "Госуслуги"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

База данных, которая распространяется в социальных сетях под видом информации, взятой с портала "Госуслуги", не имеет отношения к сайту. Об этом сообщается на официальной странице компании "Ростелеком-Солар" в соцсети "ВКонтакте".

"В сети появилась база из 22 тысяч записей, которую кибермошенники продают как "третий фрагмент базы госуслуг. Мы проверили базу и можем с уверенностью заявить, что она не имеет отношения к госуслугам", – сообщили в компании.

Как следует из анализа распространяемой информации, данные содержат ряд идентификаторов, отсутствующих на портале. Наличие в базе данных о статусе проверки паспорта гражданина и других подтверждают факт того, что собранная информация была изъята не с портала "Госуслуги", заявили в "Соларе".

До этого в Сети появилась информация об утечке 5 тысяч записей с портала "Госуслуги". Тогда сообщения о краже опровергло Минцифры России. В ведомстве подчеркнули, что состав распространяемой базы не соответствует данным, имеющимся на портале.

Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информтехнологиям и связи Антон Горелкин, в свою очередь, подчеркнул, что данные пользователей утекают в Сеть из-за недостаточного выделения средств на кибербезопасность со стороны компаний. Он добавил, что подобные обстоятельства говорят о необходимости введения штрафов для ответственных компаний.

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