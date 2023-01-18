17:02Технологии
Аналитики назвали самые популярные марки ноутбуков в РФ в 2022 году
Фото: depositphotos/ridofranz
Самыми востребованными марками ноутбуков среди россиян в 2022 году стали Asus, HP и Lenovo. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на результаты исследования компании "Ситилинк".
В прошлом году жители России чаще всего приобретали ноутбуки в ценовом диапазоне 40–50 тысяч рублей. Средний чек на покупку техники за год вырос на 10%.
Самыми популярными моделями у брендов стали Aspire A315, ASUS VivoBook 15 и Lenovo IdeaPad 3.
В "Ситилинке" также отметили рост спроса в 2022 году на устройства китайских брендов на 80%. Этому, по мнению специалистов, способствовало появление на рынке брендов Chuwi, Hasee, Tecno, Realme и Infinix.
Ранее сообщалось, что российское правительство обсуждает запрет на ввоз в страну компьютеров и ноутбуков российских брендов. С инициативой выступил отечественный вендор ICL, предложив установить кешбэк на покупку российской техники в 20%.
Подобная мера позволила бы увеличить спрос на отечественные товары, считает компания.
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