Аналитики назвали самые популярные марки ноутбуков в РФ в 2022 году

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Самыми востребованными марками ноутбуков среди россиян в 2022 году стали Asus, HP и Lenovo. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на результаты исследования компании "Ситилинк".

В прошлом году жители России чаще всего приобретали ноутбуки в ценовом диапазоне 40–50 тысяч рублей. Средний чек на покупку техники за год вырос на 10%.

Самыми популярными моделями у брендов стали Aspire A315, ASUS VivoBook 15 и Lenovo IdeaPad 3.

В "Ситилинке" также отметили рост спроса в 2022 году на устройства китайских брендов на 80%. Этому, по мнению специалистов, способствовало появление на рынке брендов Chuwi, Hasee, Tecno, Realme и Infinix.



Ранее сообщалось, что российское правительство обсуждает запрет на ввоз в страну компьютеров и ноутбуков российских брендов. С инициативой выступил отечественный вендор ICL, предложив установить кешбэк на покупку российской техники в 20%.

Подобная мера позволила бы увеличить спрос на отечественные товары, считает компания.



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