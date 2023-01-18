В цифровом магазине RuStore появились платные приложения

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В цифровом маркетплейсе RuStore появились платные приложения, прежде всего речь идет об играх. Об этом со ссылкой на представителя компании VK сообщает газета "Известия".

Как рассказал операционный директор RuStore Илья Сверчков, пользователи смогут оплачивать необходимые сервисы удобными способами, в том числе со счета мобильного телефона, российскими банковскими картами, а также с помощью системы быстрых платежей.

Отмечается, что запуск платных приложений позволит монетизировать сервисы и даст разработчикам дополнительные возможности. Уточняется, что площадка будет взимать с создателей приложений комиссию в размере 15%.

"Создание инфраструктуры для бизнеса российских разработчиков – еще одна из важнейших задач проекта", – сказал Сверчков.

Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин, в свою очередь, заявил, что за счет монетизации VK – создатель RuStore – сможет забрать себе часть аудитории Google Play, поскольку там сейчас недоступны покупки приложений с помощью российских карт.

Ранее сообщалось, что RuStore включен в перечень программ, обязательных для предустановки в 2023 году. Как уточняли в правительстве РФ, сервис заменит собой программу App List. Благодаря этому пользователи из России получат бесперебойный доступ к цифровым услугам и сервисам в условиях ограничений.



VK запустил бета-версию магазина приложений RuStore

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