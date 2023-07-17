Комитет ГД одобрил поправку о штрафах для владельцев соцсетей за неисполнение обязанностей

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил ко второму чтению поправку о штрафах для владельцев социальных сетей. Нарушителя могут обязать выплатить до 8 миллионов рублей за неисполнение обязанностей по мониторингу, сообщает РИА Новости.

Согласно информации, статью 13.50 ("Неисполнение обязанностей владельцем соцсети") могут добавить в Кодекс РФ об административных правонарушениях.

В тексте поправки говорится, что штрафы для граждан могут составить до 100 тысяч, для должностных лиц они могут дойти до 400 тысяч, а для юридических лиц – до 4 миллионов рублей. При повторном нарушении штраф для граждан составит до 200 тысяч, для должностных лиц – до 800 тысяч, для юридических лиц – до 8 миллионов рублей.

Подчеркивается, что неисполнение владельцем соцсети обязанности по ежегодному размещению отчета об итогах рассмотрения обращений, которые были поданы при помощи электронной формы, повлечет штраф в размере до 100 тысяч, до 400 тысяч и до 1 миллиона рублей соответственно.

Законопроект был внесен депутатами Госдумы от партии "Единая Россия" в 2017 году. Он предполагал введение штрафа за отказ удалять неверные сведения в соцсетях.

Ранее зампредседателя Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде Артем Шейкин заявил, что россиянам необходимо поменять пароли в социальных сетях, не допуская их повторения на разных сервисах. Он объяснил это тем, что в Сеть утекло большое количество персональных данных.

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