TikTok сократит штат сотрудников в России

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TikTok сокращает штат сотрудников в России. Об этом в компании рассказали РИА Новости. Сервис оценивает ситуацию, чтобы принять решение о возобновлении полноценной работы в стране.

"Мы глубоко ценим этих сотрудников и их вклад в развитие платформы, и мы гарантируем их поддержку в это сложное время. Мы продолжим оценивать ситуацию в России для принятия решения о безопасном возобновлении полноценного сервиса", – говорится в сообщении.

В ноябре специалистам российского офиса TikTok сделали предложение перебраться в другие страны, например, в Казахстан, Армению и Киргизию. Но те, кто решит переехать, должны будут взять все расходы на себя и вернуться в РФ для оформления допсоглашения к трудовому договору.

О приостановке распространения нового контента в РФ и прямых эфиров из-за закона России о фейках платформа объявила 6 марта. При этом на тот момент сервис заявил, что будет давать оценку меняющимся обстоятельствам в РФ, чтобы определить, когда возобновить предоставление услуг.

TikTok, Telegram, Zoom, Discord и Pinterest будут маркироваться как нарушители законов РФ

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