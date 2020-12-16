Новый Ил-114-300 совершил первый перелет

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Новый пассажирский самолет Ил-114-300 российского производства совершил свой первый полет. Об этом сообщает РИА Новости.

"16 декабря 2020 года на аэродроме в Жуковском совершил первый полет новый пассажирский региональный турбовинтовой самолет Ил-114-300", – сообщили в госкорпорации "Ростех".

В пресс-службе уточнили, что разработчиком летального аппарата было предприятие "Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина".

Как заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, в период до 2030 года планируется произвести и реализовать до 100 воздушных судов типа Ил-114-300. Первые поставки самолетов этой серии будут доступны в 2022 году, после получения соответствующего сертификата.

Ранее заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов оценил, сколько жителей Москвы задействованы в столичном авиапроме. По его словам, в городе сосредоточены инженерные центры и опытно-конструкторские бюро, в которых работают порядка 50 тысяч человек.

