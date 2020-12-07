Заммэра рассказал, как работает московский авиапром

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Более 50 тысяч москвичей заняты в авиационной промышленности, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

По словам заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, сегодня в Москве уже не собирают воздушные суда гражданского и военного назначения. Однако в городе сосредоточены инженерные центры и опытно-конструкторские бюро. Московские специалисты разрабатывают и проектируют самолеты, которые потом собирают на заводах по всей стране.

"Свыше 50 тысяч москвичей трудятся сегодня в отрасли, которая представлена более чем 40 промышленными предприятиями и научно-исследовательскими институтами. Девять предприятий, работающих в этой сфере, получили статус промышленного комплекса, который открывает доступ к ряду льгот", – рассказал он.

Заммэра добавил, что этот статус дает не только снижение налога на прибыль до 12,5% вместо установленных 17%, но и сокращает арендную плату, налог за землю и имущество.

"Сэкономленные средства позволяют компаниям развивать производство, улучшать условия труда, осваивать новые технологии и рынки сбыта", – добавил Ефимов.

На севере столицы расположились несколько компаний – разработчиков самолетов военного, гражданского и транспортного назначения. На аэродроме Московского общества воздухоплавания на Ходынском поле более ста лет назад в воздух поднялся первый серийный самолет "Фарман", созданный на столичном заводе "Дукс".

В этой же части Москвы расположены главные авиационные институты страны. Здесь начинали карьеру такие выдающиеся авиаконструкторы, как Андрей Туполев, Артем Микоян, Павел Сухой, Александр Яковлев, Сергей Ильюшин, Михаил Гуревич, Николай Поликарпов, Семен Лавочкин и другие ученые и инженеры.

Сегодня все самолетостроительные конструкторские бюро, носящие имена знаменитых авиаконструкторов, входят в Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК) Ростеха.

Силами Авиационного комплекса имени Ильюшина возобновили производство дальнемагистрального авиалайнера Ил-96-400М. Это абсолютно новый самолет с фюзеляжем, удлиненным на 9,35 метра. В салоне самолета можно будет перевозить до 400 пассажиров.

Самолет оснастят новейшим отечественным навигационным и бортовым оборудованием, соответствующим требованиям международных авиационных властей.

Также инженеры и конструкторы столичного ПАО "Ил" разработали перспективный пассажирский Ил-114-300 вместимостью до 68 мест. Новый лайнер уже собирают на заводах ОАК. Он предназначен для региональных перевозок и ориентирован прежде всего на внутренний рынок.

"Гражданские самолеты Сухого", ставшая с февраля этого года филиалом корпорации "Иркут" разработала самолет нового поколения Superjet 100. Он стал первым современным пассажирским лайнером в линейке гражданских продуктов ОАК, а также первым в истории российского самолетостроения, созданным с нуля пассажирским авиалайнером подобного типа.

Еще одним гражданским продуктом ОАК стал самолет МС-21. Его разработали специалисты корпорации "Иркут", инженерный центр которой также расположен на севере Москвы. Речь идет о комфортном для пассажиров лайнере, соответствующем требованиям по воздействию на окружающую среду.

Одно из столичных предприятий, которое успешно производит бортовое оборудование, – АО "Аэроэлектромаш", которые в феврале 2021 года отметит 80-летие.

В сентябре 2017 года "Аэроэлектромаш" получил статус промышленного комплекса. В ближайшие пять лет компания инвестирует 1,4 миллиарда рублей в модернизацию мощностей и систему бережливого производства.

В ближайшее время она планирует создать легкий вертолет АЭМ-1 на электрической тяге. Как рассказал гендиректор компании Борис Малышев, налоговые преференции от правительства Москвы позволили промкомплексу направить высвободившиеся средства на модернизацию производства.

В 2018 году в эксплуатацию запустили новый обрабатывающий центр с числовым программным управлением. Ведется обновление отечественного парка, цифровизация процессов разработки и производства.

В конце прошлого года стало известно, что в течение трех лет Минпромторг РФ потратит 117 миллионов рублей на исследования, чтобы сделать российскую авиацию конкурентной на мировом рынке. Опираясь на результаты исследований, в ведомстве рассчитывают повысить потенциал отрасли и наладить производство авиатехники, способной встать вровень с зарубежными аналогами.

Специалистам "Авиакомплекта" поручено представить ведомству проект комплексного плана мероприятий по развитию авиационной промышленности на 2023–2030 годы.