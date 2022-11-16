Москвичи начали голосовать по предложенным мэром форматам новогодних мероприятий

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В первые минуты после старта голосования по формату проведения новогодних мероприятий в Москве на портал "Активный гражданин" зашли тысячи желающих проголосовать. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента информационных технологий.

В ведомстве отметили, что из-за потока сайт сталкивается с повышенной нагрузкой, но продолжает работать. Голосование идет в штатном режиме, добавили в департаменте.

Отдать свой голос за вариант празднования Нового года в Москве можно по ссылке. На выбор жителям столицы представлены несколько вариантов. Горожане могут проголосовать за то, чтобы Новый год праздновать "так же, как и в прошлые годы, а вырученные от проведения мероприятий средства направить на поддержку участников специальной военной операции". Другой вариант – "сделать новогоднее оформление города, но не проводить массовые концертные мероприятия, а вырученные от проведения мероприятий средства направить на поддержку участников специальной военной операции". Третий вариант предлагает не отмечать Новый год и не украшать город.

Ранее Собянин предложил выбрать формат празднования Нового года самостоятельно. Он назвал новогодние и рождественские праздники самыми любимыми и светлыми. Мэр также напомнил, что новогодние торжества в Москве проходили даже в самые трагические моменты.



Собянин: москвичи проголосуют за формат празднования Нового года на портале "АГ"

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