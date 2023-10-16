Москвичи смогут передавать показания электросчетчиков по телефону

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У москвичей появилась возможность передавать показания электросчетчиков по телефону горячей линии общегородского контакт-центра. Звонки круглосуточно принимает голосовой помощник. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Мы продолжаем расширять функционал контакт-центра с учетом пожеланий горожан. Многим москвичам действительно удобнее передавать данные по телефону. Это подтверждает востребованность горячей линии по приему показаний приборов учета воды, где все звонки оперативно обрабатывает голосовой помощник", – рассказал руководитель общегородского контакт-центра Андрей Савицкий.

По словам Савицкого, с начала 2023 года москвичи воспользовались этой услугой порядка четырех миллионов раз, что на 20% больше, чем за аналогичный период 2022 года. Он подчеркнул, что передача показаний электросчетчиков позволит жителям столицы экономить время.

Чтобы передать показания приборов учета электричества, необходимо позвонить по телефону +7 (495) 539-25-25, назвать голосовому помощнику номер своего лицевого счета и электросчетчика, сообщить текущие показания. Робот автоматически фиксирует показания и перенаправляет их в систему. В случае если данные не могут быть переданы, робот назовет причину, например неисправность прибора учета электроэнергии. Также голосовой помощник может предоставить информацию о том, куда следует обратиться для решения вопросов.

Передавать данные счетчиков электричества москвичи могут каждый месяц с 15-го по 26-е число включительно. Горожане могут передать показания в режиме онлайн на портале mos.ru и в мобильных приложениях "Моя Москва" и "Госуслуги Москвы" через сервис "Прием показаний и оплата электроэнергии".

На mos.ru подчеркнули, в случае если счетчик оборудован автоматизированной информационно-измерительной системой коммерческого учета электроэнергии, передавать его показания не нужно, так как данные поступают в систему автоматически.

Ранее заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что свыше 130 тысяч электросчетчиков заменили в жилых домах Москвы с начала 2023 года. По его словам, в III и IV кварталах планируется установить еще порядка 160 тысячи новых счетчиков. Бирюков добавил, что срок службы новых многотарифных счетчиков составит 30 лет.