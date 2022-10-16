Сергунина рассказала о созданной в Москве уникальной VR-платформе для медиков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Резидент технопарка "Мосмедпарк" разработал инновационную платформу виртуальной реальности VR Medica. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

Заммэра города Наталья Сергунина рассказала, что устройство может быть востребовано в медицинских университетах, колледжах, центрах повышения квалификации и лечебных учреждениях в качестве тренажера для реабилитации пациентов. По ее словам, на VR-платформе прошли обучение свыше 50 тысяч студентов Москвы, Новосибирска, Владивостока, Абу-Даби, Дохи и других городов.

"Информационные технологии, безусловно, перспективная ниша для технологического бизнеса в столице. Одно из стремительно развивающихся направлений – решения в области виртуальной реальности. На них есть устойчивый спрос во многих сферах. Они уже трансформируют современное образование, открывая новые возможности в освоении практических навыков", – отметила Сергунина.

Устройство автоматически контролирует результаты пользователей при занятиях и в режиме реального времени передает данные в учебные заведения.

Представитель компании-разработчика Инна Бондарева поведала, что больше для цифрового образования не нужна компьютерная комната, так как обучение в виртуальной реальности можно проводить в любом месте.

"Программное обеспечение есть в виде приложения на планшете или персональном компьютере, а гарнитуру VR можно носить с собой. Таким образом, учебные программы доступны пользователю в любое время", – пояснила Бондарева.

Игровая составляющая делает уроки более увлекательными и дополнительно мотивирует пользователя на различные задачи, что помогает человеку быстрее усваивать информацию. Метод обучения в несколько этапов с постепенным повышением сложности позволяет запоминать материал на долгое время.

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