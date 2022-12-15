Скорость мобильного интернета на трех линиях метро Москвы выросла в 7 раз

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

МТС улучшил скорость мобильного интернета в тоннелях на трех наиболее загруженных линиях московского метро. Об этом сообщает пресс-служба сотового оператора.

Речь идет о Таганско-Краснопресненской, Арбатско-Покровской и Калужско-Рижской линиях. Теперь скорость мобильного интернета там в часы пик достигает 60 Мбит/с, что более чем в семь раз лучше предыдущего показателя, говорится в сообщении. Емкость сети между тем выросла в 3,5 раза.

"Необходимость модернизации сети в метро связана с постоянным ростом интернет-активности пассажиров. За последний год трафик передачи данных в подземке вырос более чем на 45%", – объяснил технический директор Московского региона МТС Владислав Медведев.

Отмечается, что в рамках работ по повышению емкости сети в метрополитене низкочастотный излучающий кабель заменили высокочастотным. Также были объединены все задействованные диапазоны LTE 800/1800/2100/2600 МГц.

На всех станциях и переходах метрополитена компания установила новое оборудование и перенастроила сеть еще в начале этого года, отмечает пресс-служба компании. На этих участках средняя скорость достигает 100 Мбит/с.

Ранее стало известно, что компания МТС улучшила связь на шести главных федеральных трассах столичного региона. В их числе М-1, М-5, М-9, М-10, А-130 и М-11. Покрытие 2G на этих автодорогах стало 99,9%, а 4G – 95%.



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