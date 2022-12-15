В РФ могут обязать Apple разрешить установку приложений из сторонних магазинов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Минцифры РФ в настоящее время разрабатывает законопроект, который обяжет Apple разрешить установку приложений из сторонних магазинов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу ведомства Максута Шадаева.

"Мы сейчас будем готовить законопроект, аналогичный европейскому, <...> по которому обязали дать возможность и устанавливать приложения не из App Store, и оплачивать не из App Store", – сказал министр.

Он добавил, что документ может быть доработан и внесен в Госдуму уже в первом квартале следующего года.

Ранее агентство Bloomberg писало, что Apple намерена разрешить установку приложений не из App Store. Однако пока компания сделает это только в Европе, где в скором времени вступит в силу закон о цифровых рынках.



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