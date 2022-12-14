Скачивание приложений на iPhone не из App Store станет настоящей революцией – эксперт

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин прокомментировал сообщение о том, что компания Apple разрешит владельцам iPhone и iPad скачивать приложения не только из магазина App Store, назвав такое нововведение настоящей революцией. Об этом сообщает РИА Новости.

"Это полностью разрушает бизнес-модель Apple, когда компания не позволяет загружать приложения, минуя собственный магазин приложений. Соответственно, да, это революция, которая извне инспирирована", – сказал он.

Муртазин напомнил, что на смартфонах Android эта функция была доступна всегда.

Ранее источники Bloomberg сообщили, что Apple может разрешить закачку на iPhone и iPad приложений из сторонних магазинов, а не только из маркета App Store, в соответствии с новым европейским законом о цифровых рынках.

Согласно директиве Евросоюза, технологические компании должны разрешать своим пользователям легко изменять настройки, установленные по умолчанию, и предоставлять им возможность скачивать приложения со стороны.

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