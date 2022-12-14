Apple может разрешить закачку приложений на свои устройства из сторонних магазинов

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Компания Apple может разрешить закачку на iPhone и iPad приложений из сторонних магазинов, а не только из маркета App Store. Об этом со ссылкой на источники сообщает Bloomberg.

По данным издания, в ближайшие месяцы в силу вступит новый закон европейский закон о цифровых рынках. Согласно директиве Евросоюза, технологические компании должны разрешать своим пользователям легко изменять настройки, установленные по умолчанию и предоставлять им возможность скачивать приложения со стороны.

Издание отмечает, что на данный момент компания Apple планирует применить нововведения только в рамках Евросоюза.

Ранее сообщалось, что глава отдела маркетинга компании Apple Грег Джосвиак подтвердил замену зарядных портов в iPhone на USB-C. Компания пошла на такую меру из-за того, что Евросоюз принял закон, согласно которому на территории стран, входящих в ЕС, могут продаваться только устройства с разъемом USB-C.

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