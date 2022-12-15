Сбой произошел в работе "Яндекс Go" и Uber

Фото: скриншоты приложения

Пользователи сервисов вызова такси "Яндекс Go" и Uber столкнулись со сбоем в работе их мобильных приложений.

При попытке оформления заказа на экране появляется окно с надписью "Повторно заказать такси можно через 1 минуту" или "Ошибка. Не удалось завершить операцию".

Ранее сбой произошел в работе приложения для каршеринга "Делимобиль". Неполадки были зафиксированы 24 ноября.

С некорректной работой сервиса столкнулись пользователи в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Машины компании были либо открыты, либо закрыты и не реагировали на действия в приложении.

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