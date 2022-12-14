16:51Технологии
Разработчик рассказал, почему на iPhone отключаются push-уведомления
Фото: depositphotos/ifeelstock
На смартфонах iPhone push-уведомления могут быть отключены автоматически по решению Apple. Сами пользователи повлиять на это не могут. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на iOS-разработчика Ивана Вавилова.
Эксперт отмечает, что доставку push-уведомлений осуществляет непосредственно Apple, хотя их отправка осуществляется через сервер компании – разработчика приложения.
"Производитель айфонов полностью контролирует, каким приложениям это разрешено. Предположу, что это было предусмотрено заранее,
в том числе, чтобы избежать массовых спам-рассылок уведомлений от приложений, которые могут вызвать негатив пользователей и отражаться на репутации Apple", – сказал Вавилов.
Он уточнил, что создатели приложений могут попробовать заменить push-уведомления на СМС или e-mail, но это потребует дополнительных затрат.
Ранее стало известно, что компания Apple сохраняет лидерство на российском рынке. Несмотря на отключение некоторых функций в стране и отсутствие официального сервиса, компания остается на первом месте по продажам в РФ.
Читайте также
- Apple подтвердила замену зарядных портов в iPhone на USB-C
- Apple представила планшеты iPad и iPad Pro нового поколения
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!