Разработчик рассказал, почему на iPhone отключаются push-уведомления

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На смартфонах iPhone push-уведомления могут быть отключены автоматически по решению Apple. Сами пользователи повлиять на это не могут. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на iOS-разработчика Ивана Вавилова.

Эксперт отмечает, что доставку push-уведомлений осуществляет непосредственно Apple, хотя их отправка осуществляется через сервер компании – разработчика приложения.

"Производитель айфонов полностью контролирует, каким приложениям это разрешено. Предположу, что это было предусмотрено заранее,

в том числе, чтобы избежать массовых спам-рассылок уведомлений от приложений, которые могут вызвать негатив пользователей и отражаться на репутации Apple", – сказал Вавилов.

Он уточнил, что создатели приложений могут попробовать заменить push-уведомления на СМС или e-mail, но это потребует дополнительных затрат.

Ранее стало известно, что компания Apple сохраняет лидерство на российском рынке. Несмотря на отключение некоторых функций в стране и отсутствие официального сервиса, компания остается на первом месте по продажам в РФ.

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