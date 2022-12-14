"МегаФон" определит совместимость абонентов и операторов call-центра

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

"МегаФон" планирует в следующем году запустить алгоритм, который будет определять индивидуальную совместимость клиентов и операторов call-центра. Об этом сообщает пресс-служба сотового оператора.

Отмечается, что технологическим партнером проекта выступает компания Axenix.

При оценке совместимости алгоритм будет учитывать пол, возраст, квалификацию и даже хобби оператора. Также на результат могут повлиять особенности речи сотрудника контактного центра. Звонки будут распределяться не случайным образом, а с учетом персональной совместимости с каждым абонентом, отметили в "МегаФоне".

"Количество проактивных обращений к абонентам со стороны компании строго регламентировано, на основе больших данных вычисляется наиболее удобное время для звонка. Нам важно, чтобы эти контакты были максимально эффективны – оператор точно донес нужную информацию до клиента в удобной форме, а абонент в результате воспользовался персональным предложением. Проверка совместимости клиента с оператором call-центра станет инновационным проектом для российского телеком-рынка", – отметил директор по стратегии и развитию бизнеса Александр Соболев.

В Axenix между тем пояснили, что разные возрастные группы отличаются с точки зрения общения с операторами. Например, молодые люди реже соглашаются выслушать звонящего до конца, а люди средних лет предпочитают общаться с сотрудниками мужского пола. Наиболее общительны в этом плане абоненты старше 50 лет.

Ранее стало известно, что "МегаФон" стал основным партнером "Почты России" по информированию клиентов. Информацию пользователям будут доставлять через "МегаФон Хаб", при этом сервис доступен абонентам всех операторов в любых мобильных и цифровых каналах.

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