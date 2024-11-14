Авторы 14 разработок стали финалистами конкурса "Авиатех" в Москве

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

В Москве подвели итоги первого технологического конкурса "Авиатех". Его финалистами стали авторы 14 разработок. Об этом рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.

По словам вице-мэра, участники со всей страны предложили 180 инновационных разработок для авиационной отрасли. Их заявки оценивали "Аэрофлот", "Газпромнефть-Аэро" и аэропорт Пулково.

"В финал конкурса прошло 14 разработок. Среди них – симулятор для тренировки пилотов, технология создания вайфай-сети на борту и система навигации", – передает словам вице-мэра портал мэра и правительства столицы

Так, один из участников создал виртуального помощника на базе искусственного интеллекта (ИИ) для консультации пассажиров. Другая команда представила систему контроля месторасположения самолетов в аэропорту. Она в том числе может предупреждать об опасном сближении самолетов с другими объектами.

Также на конкурс была предложена разработка по анализу физиологических параметров пилотов во время тренировок.

Заммэра отметила, что конкурс позволил инноваторам напрямую представить свои разработки потенциальным заказчикам и договориться о сотрудничестве.

"Москва – крупнейший авиационный порт страны. В 2023 году пассажиропоток столичного авиаузла превысил 70 миллионов человек. Сегодня отрасль особенно заинтересована в передовых отечественных решениях", – подчеркнула Сергунина.

После экспертной оценки проекты могут быть протестированы и внедрены.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что технологические конкурсы помогают столице внедрять передовые разработки. Проект "Технологические конкурсы" был запущен в 2020 году. За все время было проведено уже 593 пилотных тестирования и больше половины решений удалось внедрить в работу.