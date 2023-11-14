Почти 250 компаний в РФ заявили о готовности соблюдать кодекс этики в сфере ИИ

Фото: depositphotos/Jirsak

ГБУ "Мосстройинформ" стало 247-м подписантом кодекса этики в сфере искусственного интеллекта. Об этом сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики (ДГП) Москвы.

"Как рассказал руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин, ГБУ "Мосстройинформ" присоединился к кодексу этики в сфере ИИ, на сегодня число подписантов документа составляет 247 компаний", – указано в сообщении.

Кодекс этики в сфере ИИ содержит принципы и правила рекомендательного характера и распространяется только на гражданские разработки. Положения кодекса разработаны ведущими российскими IT-компаниями и научным сообществом. Целью данных положений является минимизация рисков, связанных с ИИ – недопущение его неэтичного использования и нарушения прав и интересов человека.

Директор ГБУ "Мосстройинформ" Юлия Куликова заявила, что рада тому, что в России появилась инициатива по созданию кодекса этики в сфере ИИ и подчеркнула, что подписание кодекса позволит развивать современные технологии бережно и аккуратно.

Ранее Центральный банк Российской Федерации предложил создать кодекс этики применения искусственного интеллекта (ИИ) на финансовом рынке. В ЦБ отметили, что в России существуют примеры добровольного объединения участников рынка для создания и применения принципов этики при формировании, внедрении и использовании технологий ИИ.

"Актуальный репортаж": сервисы ИИ использует почти половина московских предпринимателей