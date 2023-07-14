Эксперт заявил, что в официальных госреестрах можно узнать о судимостях и долгах человека

Фото: depositphotos/liliya

В официальных государственных реестрах можно легально узнать о судимостях гражданина России, задолженностях перед банками и штрафах за нарушение ПДД. Об этом рассказал OSINT-аналитик, специалист по сбору и анализу цифрового следа Артем Иргебаев, сообщает "Газета.ру".

Эксперт рассказал, что такие реестры используют госслужащие, специалисты кадровых агентств для проверки новых сотрудников, а также частные детективы. При этом подобные сервисы доступны и обычным пользователям.

"Например, проверить человека на участие в судебных делах можно при помощи портала "судебныерешения.рф". Он собрал в один банк данных решения судов общей юрисдикции всех регионов России", – сказал Иргебаев.

Он подчеркнул, что на указанном портале можно найти необходимую информацию, если ввести фамилию, имя и отчество, выбрать статус участника дела, например истец, ответчик, заявитель. Кроме того, можно выбрать регион – Москва, Центральный ФО, Южный ФО и другие.

Чтобы проверить гражданина на участие в гражданских или арбитражных разбирательствах, необходимо зайти на официальный сайт районного и регионального судов. На таких порталах существует раздел "Картотека судебных дел". Кроме того, там доступен поиск по ФИО, добавил Иргебаев.

По словам специалиста, проверить долги человека можно через официальный сайт Федеральной службы судебных приставов в разделе "Банк исполнительных производств". Чтобы найти информацию о долгах, надо ввести ФИО и дату рождения. При отсутствии долгов исполнительные производства найдены не будут.

Иргебаев добавил, что о нарушениях ПДД можно узнать на сайте ГИБДД в разделе "Сервисы". Чтобы узнать об инцидентах с последующим лишением водительского удостоверения, необходимо ввести серию, номер и дату выдачи прав. О штрафах можно узнать, используя номер автомобиля или свидетельство о регистрации транспортного средства.

Ранее сообщалось, что принтеры Canon могут передавать третьим лицам личные данные владельцев, полученные при печати и копировании документов.

Такие устройства могут заниматься сбором данных в маркетинговых целях и передавать их рекламодателям. Помимо этого, у принтеров есть функция сбора информации о местоположении фотографии или документа.