Названы самые мощные смартфоны в мире

Фото: nubia.com

Разработчики программы для тестирования производительности девайсов AnTuTu опубликовали список самых мощных мобильных устройств в мире. В рейтинг вошли 10 моделей на базе Android, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на данные бенчмарка.

Самым мощным устройством в мире был признан игровой смартфон Red Magic 8 Pro+ от бренда Nubia. В него встроен чип Snapdragon 8 Gen 2. Вторым и третьим по мощности стали vivo X90 Pro+ и iQOO 11 с аналогичным процессором.

В список также вошли iQOO Neo7, Xiaomi 12T и realme GT Neo3, последние из которых работают на базе Dimensity 8100-Ultra.

Лучшими в категории среднего бюджета стали устройства Nothing Phone 1, realme GT Master и Poco X5 Pro. Они работают на базе процессоров серии Snapdragon 7.

Ранее стало известно, что самым продаваемым смартфоном в 2022 году стал iPhone 13. Доля продаж смартфона составила 5% от общего числа приобретенных в РФ. Продукция Apple в рейтинге заняла 8 строчек.

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