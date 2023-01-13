РКН проверит информацию об утечке данных клиентов Mail.ru

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Роскомнадзор намерен проверить информацию об утечке данных одного из сервисов Mail.ru. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Там напомнили, что у компании есть сутки с момента утечки, чтобы известить надзорное ведомство о случившемся.

Ранее в Сети в открытом доступе оказались персональные данные 3,5 миллиона пользователей, чьи электронные почты зарегистрированы на принадлежащих компании доменах mail.ru, bk.ru и inbox.ru. Помимо электронных адресов, в записях содержатся имена, фамилии и номера мобильных телефонов людей.

В связи со случившимся в Mail.ru организовали проверку. При этом там утверждают, что утечка может быть связана с другим сервисом, не имеющим отношения к компании, и что сервера Mail.ru надежно защищены.



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