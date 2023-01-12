Более 11 тысяч мошеннических сайтов были удалены либо заблокированы в 2022 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В прошлом году в РФ были удалены либо заблокированы 11,9 тысячи мошеннических сайтов. Об этом Роскомнадзор рассказал в своем официальном телеграм-канале.

"Создаются такие ресурсы в основном для кражи денег или персональных данных пользователей. Чаще всего злоумышленники используют сайты, которые мимикрируют под официальные площадки крупных финансовых организаций или интернет-магазинов", – говорится в публикации.

В Роскомнадзоре уточнили, что закрыть доступ пользователей к мошенническим сайтам можно только по требованию соответствующих органов или решению суда.

Ранее сообщалось, что за текущий год Центробанк заблокировал порядка 2 400 фишинговых сайтов банков. Это на 25% больше, чем в 2021 году. Эксперты рассказали, что фишинговые сайты копируют ресурсы существующих организаций.

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